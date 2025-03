Ilrestodelcarlino.it - Goldengas, la salvezza è a un passo. Il capitano Giacomini vero leader

Senigallia, ci siamo quasi. Era un match da non fallire quello di domenica scorsa in casa contro il Ferentino, l’unica squadra, in questa seconda fase, ad aver battuto in precedenza i biancorossi, proprio nel match d’esordio. E la squadra di coach Petitto non ha fallito nessuno dei due obiettivi: vincere e ribaltare anche la differenza canestri, perché dopo il -3 dell’andata al PalaPanzini Venga e compagni si sono imposti, pur in un match tirato, 78-67. Approfittando del ko del Val di Ceppo, laè ora da sola in vetta al girone Play-In Out con 24 punti, a 22 Val di Ceppo e Virtus Civitanova: in base al regolamento, queste tre sarebbero salve. Quindi il gruppo dal quarto all’undicesimo posto, cioè le squadre che farebbero i play-out: nell’ordine Teramo, San Paolo Ostiense (prossimo avversario in trasferta sabato alle ore 18), Vasto e Roseto tutte a 20, Ferentino 18, Palestrina 16, Castel San Pietro 12, Mondragone 6.