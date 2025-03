Lidentita.it - Goldberg sfida Trump a colpi di screenshot

Leggi su Lidentita.it

Il direttore di The Atlantic Jeffreyhato apertamente l’amministrazionepubblicando “i piani di guerra” della chat del Pentagono dove era stato invitato per errore. Per la rivista “c’è un chiaro interesse pubblico nel divulgare il tipo di informazioni che i consiglieri dihanno incluso nei canali di comunicazione non sicuri, soprattutto .diL'Identità.