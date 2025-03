Lanazione.it - Gls ancora sotto la lente. «Un licenziamento ingiusto»

Montelupo Fiorentino, 27 marzo 2025 – Esattamente dieci mesi dopo i sit-in di fronte alla sede di via dell’Industria e lo sciopero del 23 maggio scorso per protestare contro i continui cambi di appalto nella gestione del magazzino (l’ultimo si è concretizzato a maggio 2024), adesso gli Adl Cobas si sono presi in carico ildi un dipendente della filiale Gls Enterprise di Montelupo, impugnando l’atto. «Proprio in questi giorni stiamo provvedendo a depositare il ricorso per un provvedimento, che risulta quanto mai eccessivo per quanto contestato al lavoratore, così come ci ha confermato anche l’avvocato consultando il contratto collettivo nazionale del settore – racconta Stefano Re, rappresentante sindacale di Adl Cobas anticipando le tesi che il sindacato porterà sul tavolo –.