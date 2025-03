Tpi.it - Gli Usa hanno approvato la vendita di 2 miliardi di dollari di droni militari al Qatar

Gli Stati Unitiladi otto, modello MQ-9B, per un valore di 1,96di(circa 1,82di euro) al, uno degli alleati più stretti di Washington in Medio Oriente.La, secondo una nota diramata ieri dalla Defense Security Cooperation Agency (Dsca) degli Stati Uniti, “migliorerà la capacità deldi rispondere alle minacce attuali e future”. “Questa capacità di difesa è un mezzo di deterrenza contro le minacce regionali e sarà utilizzata principalmente (dall’Emirato del, ndr) per rafforzare la sua difesa nazionale”, continua la nota. L’affare è statodal dipartimento di Stato di Washington che, come prevede la legge, ha formalmente notificato la decisione al Congresso attraverso la Defense Security Cooperation Agency.