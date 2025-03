Quifinanza.it - Gli italiani comprano negozi come investimento, acquisti anche per capannoni e uffici

Leggi su Quifinanza.it

Nel 2024, il mercato immobiliare per l’impresa ha registrato una crescita generale nelle compravendite in tutti i principali segmenti, quali. Resta saldo l’interesse per i primi, soprattutto a causa della carenza di offerta nel settore, in particolare per il nuovo, che attrae molta attenzione. Lo attestano i dati di Tecnocasa.in crescitaGuardando i dati nel dettaglio, per quanto riguarda iproduttivi l’Agenzia delle Entrate ha registrato 16.715 compravendite, un aumento del 6,5% rispetto al 2023. La percentuale di acquirenti diè aumentata, arrivando a rappresentare il 38,4% del totale delle operazioni, trae locazioni, nel secondo semestre del 2024. Le motivazioni principali per l’acquisto di questi immobili sono il bisogno di stoccaggio merce (42,4%), mentre un buon 24,2% realizza un