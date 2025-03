Ilrestodelcarlino.it - Gli amanti del cioccolato e dello sport si preparano è in arrivo PisaCiok

- Aspettando il Giro d'Italia è un evento imperdibile per glidel, che si terrà a Pisa da venerdì 11 a domenica 13 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II. Inizialmente previsto per il weekend del 22-23 marzo, l'evento è stato posticipato a causa del maltempo ma, siccome non tutti i mali vengono per nuocere, questo cambiamento ha dato la possibilità di offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, poiché- Aspettando il Giro d'Italia si terrà ancora più a ridosso del passaggio della competizione nella città toscana che avverrà il prossimo 20 maggio. Organizzato da ChocoMoments,propone tre giorni di dolcezza e divertimento, offrendo un viaggio nel mondo deladatto a tutte le età. Gli stand saranno aperti venerdì dalle 10:00 alle 19:00 e sia sabato che domenica dalle 10:00 alle 20:00.