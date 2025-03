Juventusnews24.com - Giuntoli svela tutto: «Ringrazio Thiago Motta, vi spiego perché abbiamo cambiato idea dopo Firenze. Abbiamo scelto subito Tudor, sulla sua conferma…»

di Redazione JuventusNews24: «Da, vi». Le dichiarazioni del dirigente bianconero in conferenza stampaIgorsi è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore della Juve. Presente al suo fianco anche Cristiano: ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.– «Buongiorno a tutti, volevo cominciare questa conferenza ringraziandoe il suo staff per l’impegno profuso in questi mesi. Il rapporto conrimarrà grande, di stima, rispetto e confronto quotidiano. Potrà fare l’allenatore a grandi livello e gli auguroil meglio. Le mie paroleil post gara dila pausa nazionali a mente freddaanalizzato l’andamento delle ultime gare e come sono avvenute ci ha dato preoccupazione.