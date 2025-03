Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, anche lui è in discussione! Lo scenario che complicherebbe il futuro del dirigente bianconero. Rivelazione

di RedazionentusNews24lui è in! Loin vista della prossima estate:suldel Football DirectorL’inviato di Sportitalia, Giovanni Albanese, ha fatto il punto in casantus parlandodeldi Cristianolui è in: gli aggiornamenti suldei bianconeri.– «Se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbero tutti in. Ed è chiarissimo che il primo responsabile diventerebbe Cristianolui sotto osservazione. La percezione che l’estate prossima potrebbe essere potenziata la dirigenza l’abbiamo, da Chiellini a Calvo, per dare una sponda credibile sul lato sportivo. L’obiettivo principale è la qualificazione in Champions».