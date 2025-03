Iltempo.it - Giuliacci e la previsione del tempo per aprile: la data in cui cambia tutto

Chefarà in questa fine di marzo e ad inizio? A rispondere a tale quesito è il colonnello Mario, che ha pubblicato un video sul canale Youtube Meteoin cui analizza il meteo e fornisce le previsioni delfino al 7: “Pioverà fino alla fine del mese tutti i giorni su Marche, Abruzzo, Molise e al sud. Gli ultimi due-tre giorni solo al sud. Attenzione, piogge abbondanti, ancora si possono verificare sulla Calabria tirrenica e sul nord-est della Sicilia, anche sulle basse Marche e sull'Abruzzo. Ci sarà qualche debole nevicata su Abruzzo e Molise a quote oltre 1.400 metri e le temperature poi saranno in risalita tra il 2 e il 5, perché arriverà un'alta pressione. Dal 6 in poi probabilmente ritornano le piogge al centro-nord e le temperature scendono”.