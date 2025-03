Velvetgossip.it - Giulia De Lellis e Tony Effe felici e innamorati sotto il sole delle Maldive

Dopo giorni di vacanza trascorsi insieme,De, rispettivamente 29 e 33 anni, hanno finalmente deciso di rompere il loro silenzio sui social. I due, che hanno mantenuto la loro relazioneil radar, si sono mostratidurante il soggiorno alle. Le immagini pubblicate dall’influencer rivelano un momento di intimità e gioia, suggellando la loro relazione che dura ormai da quasi un anno.La fuga romantica alleDesono partiti per una vacanza da sogno, alloggiando in una lussuosa Grand Water Villa with Pool nel prestigioso One&Only Reethi Rah Luxury Resort, situato nell’atollo di Male Nord. Questa struttura a cinque stelle offre un’esperienza esclusiva, con tre ristoranti, un centro benessere di alta classe e una vista mozzafiato sull’oceano.