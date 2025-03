Lanazione.it - Giù le serrande. In 12 anni persi 254 esercizi

Qua e là nel centro storico ci sono ancora le vecchie insegne mai sostituite. Buone per un regista che sceglie Pisa per girare un film dalle tinte rétro. I souvenir acchiappa turisti hanno rimpiazzato i vecchi alimentari di quartiere, borse e zainetti di pelle hanno conquistato la lavasecco. In cartoleria ora vengono serviti taglieri di salumi e formaggi accompagnati da un calice di rosso toscano. La geografia del tessuto commerciale pisano ha cambiato pelle. Sono 254 i negozi al dettaglio chiusi a Pisa negli ultimi 12, il 20% in meno rispetto al 2012, con una media di 22 attività perse ogni anno, mentre la flessione è più contenuta per quanto riguarda le attività del centro storico, che segna 18 attività in meno dal 2012. Una delle ultime ad aver chiuso i battenti lo scorso gennaio è l’armeria Cellai, dopo 111di attività, ma la lista è lunga.