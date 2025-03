Spazionapoli.it - Giornata particolare per Mertens, Napoli al suo fianco: il motivo – FOTO

Leggi su Spazionapoli.it

davvero moltoper Dries, il cui legame con ile con tutta la città partenopea sarà sempre forte.Nel corso della storia, sono tanti i calciatori che si sono ritagliati uno spazio speciale nel cuore dei tifosi del, piazza molto passionale e che non si risparmia affatto quando c’è da sostenere i propri beniamini. Il tifo azzurro è riconosciuto come uno dei più caldi, capace di sostenere la propria squadra anche nei momenti più difficili e capace di legarsi ai vari giocatori in modo davvero unico e anche raro, considerando quelle che sono le dinamiche del cosiddetto calcio moderno.Tra di loro, c’è sicuramente Dries: l’attaccante belga, ora in forza al Galatasaray, è un vero e proprio simbolo della storia recente del club partenopeo, oltre che leader nella classifica all time per quanto riguarda i gol messi a segno con la maglia della squadra partenopea.