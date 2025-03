Lanotiziagiornale.it - Giornalisti spiati, l’accusa di Ranucci: “Fazzolari ha attivato i servizi contro di me”. La replica del sottosegretario: “Ne risponderà in tribunale”. E intanto riesplode il caso Paragon

“Giovanbattistahasegreti su mie attività. Ne ho la certezza”. È, pesantissima, che è il conduttore di Report, Sigfrido, ha mosso ieri a Bruxellesilalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega aiSegreti, durante la conferenza “Informazione libera, democrazia forte” davanti al Parlamento europeo.Interrogato dall’eurodeputato Pd Marco Tarquinio, che chiedeva se si fosse mai sentitollato “attraverso mezzi non dichiarati”, come accaduto al direttore di Fanpage, Francesco Cancellato conha risposto: “Più che sospetti, sospetti ne abbiamo avuti sempre, ne ho avuto almeno in tre occasioni la certezza, perché la mia squadra ha sorpreso tre persone che mi seguivano, mi filmavano durante l’incon una fonte; e in un’altra occasione ho avuto certezza chehasegreti per chiedere informazioni sulle mie attività”.