Lanazione.it - Giornalismo in lutto, addio a Ceccarelli. Una vita per la Scuola Sant’Anna

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele Masiero PISA E’ morto ieri a 54 anni, ne avrebbe compiuti 55 a settembre, il giornalista Francesco, responsabile dell’ufficio stampa e relazioni esterne dellaSuperiore. Era malato da alcuni mesi., originario di Siena, si era laureato in lettere all’università di Pisa e successivamente aveva conseguito un master di secondo livello in comunicazione pubblica e politica all’ateneo pisano. La camera ardente da stamani sarà allestita alla Pubblica assistenza di via Bargagna e domani alle 9.30 si celebrerà il funerale nella chiesa diin via Carducci. Francesco, amava definirsi "un giornalista pubblico", specializzato nella produzione delle notizie e nella definizione del patto di fiducia tra amministrazioni pubbliche e cittadini. Aveva sempre lavorato alla, pur collaborando con alcune testate giornalistiche locali, contribuendo a costruire e veicolare sempre di più e meglio l’immagine delladi eccellenza pisana sui media di tutta Italia.