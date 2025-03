Ilfoglio.it - Giorgia Meloni all'Eliseo per il vertice dei volenterosi sulla pace in Ucraina

E' iniziato ildeia Parigi convocato da Emmanuel Macron. Sono presenti 31 paesi, compresa l', con il presidente Volodymyr Zelensky. Dell'Unione europea ci sono i leader di 23 stati membri, tra cui la premier. Sono assenti Ungheria, Slovacchia, Malta e Austria, gli ultimi due non membri della Nato e storicamente neutrali. Presenti anche i leader di tre paesi non-Ue: Norvegia, Islanda e Regno Unito, così come i presidenti di Consiglio europeo e Commissione europea, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e il Segretario della Nato, Mark Rutte. L'obiettivo del summit è discutereprosecuzione degli aiuti militari e finanziari all', di un cessate il fuoco effettivo, della preparazione della fase successiva alla tregua e del dispiegamento di una presenza anche europea lontana dal fronte con la Russia.