Oasport.it - Ginnastica ritmica, Martina Centofanti: “Siamo destabilizzate, la Federazione non ci ha avvertito”

Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico di Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana die così le Farfalle si sono viste privare delle propria allenatrice all’improvviso: il ruolo verrà ricoperto ad interim da Andrea Facci, neo eletto Presidente della, in attesa che venga nominata la sostituta entro il 30 giugno. Dopo praticamente trent’anni si conclude un’era e la novità ha visibilmente destabilizzato le azzurre a Desio.A parlarne è stata, nuova capitana del gruppo dopo la decisione di Alessia Maurelli di ritirarsi: “Vorremmo mettervi al corrente del fatto che oggi senza alcun preavviso da parte di nessun membro della, alcun consigliere né soprattutto rappresentante degli atleti,venute a conoscenza del fatto che da domani la nostra allenatrice non ci allenerà più, a una settimana dalla partenza per la prima uscita internazionale con la nuova squadra“.