Ginnastica licenziata la Maccarani | le reazioni Chi prenderà il suo posto?

Non è più le allenatrice delle azzurreDa ieri, 26 marzo 2025, Emanuelanon è più allenatrice e dt della Nazionale diartistica italiana. Fatale la riapertura del caso con l’imputazione coatta richiesta dalla giustizia ordinaria e la riapertura del caso a livello sportivo.La decisione è arrivato dopo il consiglio Federale, tenuto dal neo eletto Presidente Andrea Facci che assumerà ad Interim il ruolo di responsabile delle squadre.Ma che succederà ora? Non è dato sapere chiildellaquando siamo a una settimana dall’inizio di Coppa del Mondo.Proprio per questo, a caldo è arrivata una contrita reazione da parte del gruppo della Nazionale. Critico il messaggio condiviso da Martina Centofanti, bronzo a Tokyo e a Parigi 2024 con le compagne.“Vorremmo mettervi al corrente del fatto che oggi senza alcun preavviso da parte di nessun membro della Federazione, alcun consigliere né soprattutto rappresentante degli atleti, siamo venute a conoscenza del fatto che da domani la nostra allenatrice non ci allenerà più, a una settimana dalla partenza per la prima uscita internazionale con la nuova squadra”.