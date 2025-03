Sport.quotidiano.net - Ginnastica. Arcobaleno sugli scudi. Il podio è tutto pratese

La stagione dellaè entrata nel vivo e proseguirà con un calendario più che mai fitto. Gli ultimi riscontri agonistici che la società presieduta da Andrea Carmagnini sta facendo registrare lasciano tuttavia aperti spiragli più che rassicuranti per il futuro. Anche per la sezione maschile dellaartistica, nata nell’immediato pre-Covid e dimostratasi capace di crescere nonostante le difficoltà. E a confermare la competitività del gruppo c’è la gara del campionato di Serie C che si è tenuta pochi giorni fa a Fermo, nelle Marche. La squadra composta da Lorenzo Manente, Matteo Lustrini, Edoardo Luisotti, Leonardo Pardini, Alessio Picchi e Leonardo Venturini (e allenata da Damiano Martinelli) ha conquistato il terzo posto, agguantando la medaglia di bronzo. Più o meno in contemporanea, una delegazione del clubha preso parte alla "Rassegna Intersocietaria Promogym Individuale" tenutasi a Montevarchi.