Gimkane per bimbi e gite Tre eventi verso il Giro

Tresulle due ruote come tappa di avvicinamento al “grande giorno“: Cesano Maderno sostiene la mobilità ciclabile in attesa dell’arrivo di tappa deld’Italia il 29 maggio. Tra sabato e domenica sono in calendario tre appuntamenti sportivi inseriti nel palinsesto didenominato “Occhioal“ e organizzati per accompagnare la cittàla giornata clou, quando a Cesano si concluderà una tappa della 108esima edizione deld’Italia. Sabato dalle 10 alle 18, in piazza Esedra, è in programma la “Pink Gimkana“, percorso a ostacoli in bicicletta. Si tratta di una sfida per bambini dai 3 ai 14 anni: l’obiettivo è superare diversi ostacoli divertenti imparando al contempo le regole della strada e migliorando l’abilità in bici. Evento gratuito a cura di Groavel, Alby Bike e Atletica Cesano Maderno, con la partecipazione della polizia locale.