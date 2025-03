Liberoquotidiano.it - Gilles Rocca e Michela Quattrociocche al cinema con "L'ultima sfida": il lato oscuro del calcio

, un binomio non scontato. Sono pochi, infatti, i registi che hanno osato parlare di pallone attraverso la settima arte. Forse perché a differenza di un ring (sport, la boxe, amatissimo dai cineasti) il campo verde è troppo grande per esplorarne dinamiche e psicologia. Ci prova però Antonio Silvestre, che scrive e dirige il suo primo lungometraggio "L'", che uscirà nelle sale giovedì 3 aprile. Nel cast, tanti volti noti anche della tv: il protagonista è, già visto in tante fiction come "Carabinieri", "Don Matteo", "Distretto di polizia" e "Le tre rosa di Eva", e reality come Ballando con le stelle (vinto nel 2020) e L'isola dei famosi. Accanto a lui il ritorno di, arriva al successo giovanissima con due cult adolescenziali come "Scusa ma ti chiamo amore" e "Scusa ma ti voglio sposare", entrambi firmati Federico Moccia.