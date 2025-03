Juventusnews24.com - Giannichedda promuove la scelta di Tudor, ma non a lungo termine: «È uno che dà la scossa, ma penso che la Juve abbia già fatto un pensierino a quest’altro allenatore»

di RedazionentusNews24, ex centrocampista della, ha espresso una sua idea sulla panchina dellanon sembra unfuturibileI microfoni di TMW Radio si sono aperti anche per Giuliano. L’ex centrocampista dellaè stato chiaro su Igor. La panchina bianconera non sembra essere fatta su misura per lui anche per il futuro, che sembra più orientato verso Antonio Conte.PAROLE – «Lui è uno che dà la, vedremo come entrerà nella testa dei giocatori forti della. Giusto che lui ci creda, ma lacredo sia stata del traghettatore. Lavuole andare in alto e sta contattando figure che hanno vinto già. Io credo una Conte lono».Leggi suntusnews24.com