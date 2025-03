Oasport.it - Gianmarco Pozzecco: “Girone degli Europei? Impegnativo e affascinante, ma i pronostici…”

L’Italia ha conosciuto l’identità delle avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi2025 di basket, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Gli azzurri giocheranno a Limassol (Cipro) contro la Grecia (giovedì 28 agosto), la Georgia (sabato 30 agosto), la Bosnia Erzegovina (domenica 31 agosto), la Spagna (martedì 2 settembre) e Cipro (giovedì 4 settembre). Le prime quattro classificate del gruppo C si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incroceranno ilD con Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda.ha analizzato il sorteggio attraverso i canali federali: “Come sempre è prematuro fare pronostici molti mesi prima dell’inizio di competizioni per Nazionali. Tanto dipenderà dai roster che le squadre porteranno all’Europeo e questo vale anche per noi.