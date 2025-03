Giancarlo Esposito rivela il villain che vorrebbe interpretare nel DCU

Leggi su Cinefilos.it

ilchenel DCU, l’attore celebre per Breaking Bad, The Mandalorian e recentemente visto in Captain America: Brave New World, hato nel corso di un’intervista rilasciata a IGN di essere interessato ad unirsi anche all’Universo DC di James Gunn, avendo già in mente quale famoso cattivo gli piacerebbe. L’attore ha indicato nientemeno che Mr. Freeze, l’iconico personaggio amante del freddo apparso una sola volta in live action con l’interpretazione di Arnold Schwarzenegger.Il commento disul DCU arriva poco dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, dove ha interpretato Seth Voelker, alias Sidewinder. Sebbene si sia detto interessato adMr. Freeze, non ci sono ancora commenti da parte dei DC Studios sulla presenza o meno del personaggio in quello che sarà il film che introdurrà il Batman del DCU, ovvero The Brave and The Bold.