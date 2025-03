Lanazione.it - Giallo sulla morte di un anziano. Trovato in terra nella casa famiglia

Viareggio, 27 marzo 2025 – E’ mistero fittoimprovvisa di un settantenne con problemi psichiatrici ospite in una. L’ipotesi, al momento, è pesante: omicidio colposo contro ignoti, ma sarà l’autopsia a sciogliere ogni dubbio. L’uomo, N.M. originario di Strettoia, da anni era alloggiato alla struttura residenziale Kairosvia Aurelia nord alla Migliarina, a causa delle problematiche di salute certificate. Lainfatti segue – con assistenza di 24 ore – coloro che soffrono di patologie psichiatriche di medio/grave entità in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale. Venerdì mattina alle 7 l’è stato rinvenuto riverso asua camera, a fianco del letto e già privo di coscienza: gli operatori hanno immediatamente allertato il 118 ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Versilia e ricoverato in condizioni gravissime per il violento trauma cranico.