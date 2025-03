Quotidiano.net - Giallo su 4 soldati Usa scomparsi in Lituania. Rutte: morti durante un’esercitazione militare

Leggi su Quotidiano.net

Vilnius, 27 marzo 2025 - E’su quattroamericaniinNato. Il veicolo su cui viaggiavano è stato trovato in uno specchio d'acqua del campo in cui si teneva l'addestramento a Pabrade, vicino al confine con la Bielorussia, ha riferito l'emittente lituana Lrt. Il segretario generale della Nato, Markuna visita a Varsavia aveva annunciato la morte dei quattro. La ministra della Difesa lituana, Dovile Sakaliene, ha negato la notizia, circolata nella serata di ieri, ovvero il ritrovamento dei quattro militari dispersi da martedì scorso quando, dopo aver partecipato a un'esercitazione presso il poligono di Pabrade, nella parte orientale del Paese, erano spariti su un cingolato. La ministra ha tuttavia comunicato che il cingolato è stato rinvenuto in un acquitrino nei pressi del poligono lasciando presagire che anche i corpi dei militari possano trovarsi al suo interno.