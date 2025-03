361magazine.com - GialappaShow torna su TV8: risate, ospiti e tante novità nella nuova stagione

Leggi su 361magazine.com

In onda dal 31 marzoDopo il record di ascolti della scorsa edizione,è pronto are con una, ancora più ricca di comicità e sorprese. Il programma firmato Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, debutta in prima visione assoluta su TV8 dal 31 marzo, ogni lunedì alle 21:30, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.Forest al timone e una co-conduttrice d’eccezioneConfermato al timone lo scatenato Mago Forest, terzo vertice del triangolo comico con i due Gialappi. Ad affiancarloprima puntata, una co-conduttrice d’eccezione: Elodie, che non solo porterà il suo carisma in studio, ma regalerà anche un duetto imperdibile con Annalisa.Nuovi ingressi e grandi ritorni nel castLaaccoglie due new entry nel cast:Giulia Vecchio, che debutterà nei panni di Monica Setta.