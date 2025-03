.com - GialappaShow, parte la nuova stagione: nella prima puntata conduce Elodie accanto al Mago Forest

, al via ladel programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin condotto dala lui, ospiti Valerio Mastandrea e Costantino Della GherardescaDopo il successo della scorsa edizione, la più vista di sempre, è ai blocchi dinza ladi, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, invisione assoluta su TV8, dal 31 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.Alla guida del programma confermatissimo il, mattatore assoluto e terzo vertice del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco, che oltre a cimentarsico-conduzione, ci regalerà un duetto che promette scintille con Annalaisa.