Dilei.it - Giacomo Giorgio su Mare Fuori: “Il percorso di Ciro è finito nella prima stagione”

Leggi su Dilei.it

ha condiviso una lunga storia su Instagram, per far chiarezza a proposito del personaggio diRicci, che lo ha reso tra i più amati protagonisti di. Il motivo? Come già noto dalle prime anticipazioni, nonostante sia tecnicamente uscito di scena nel corso dellaè tornato a far capolino anche negli episodi finali della quinta, già disponibili su RaiPlay e a partire da mercoledì 26 marzo anche in chiaro su Rai 2. Una scelta che è stata oggetto di discussione e curiosità da parte dei fan e su cui l’attore ha tenuto a esprimere la sua posizione.Ricci “torna” inI tantissimi fan dinon vedevano l’ora di conoscere il finale della quinta, disponibile da ieri su RaiPlay. Episodi in cui appare di nuovoRicci, uno dei personaggi più amati dal pubblico, sul quale finora sembrava vi fosse un’unica certezza: che fosse morto