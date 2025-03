Davidemaggio.it - Giacomo Giorgio su Mare Fuori 5: “Percorso di Ciro sbagliato e scene scritte male”. E allora perché ha accettato di girarle?

Uscita infelice dia mezzo social: l’attore, in una storia Instagram, si è dissociato dalleinterpretate nella quinta stagione di, criticandone scrittura e opportunità. E lasciandoci con il desiderio impellente di conoscere il medico che gli aveva prescritto obbligatoriamente di prendervi parte!Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delleche gliggiatori scrivono, non nell’inventarle. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di ‘’, un attore può non essere d’accordo con la scritturaildel personaggio èla scena è scritta. Questo è quello che penso delledi questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa. In qualsiasi caso la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengono consegnate.