Tutto.tv - GF, fan di Zeudi Di Palma fuori controllo: perfido insulto a Stefania e reazione

Leggi su Tutto.tv

I fan diDisembrano essere davvero fiorial didella casa del Grande Fratello. Stavolta, a finire nel mirino della fandom della concorrente del programma è stataOrlando. La donna si è permessa di commentare alcuni atteggiamenti assunti dalla giovane all’interno della casa che non ha condiviso e, in men che non si dica, sul web è scoppiato il caos.lancia una stoccata aal GFOrlando eDisembravano andare d’accordo nella casa del Grande Fratello. Una volta uscita, però, la showgirl ha preso visione di alcune cose che non le hanno fatto molto piacere. Proprio per tale motivo, quando ieriha tirato in balloal GF, ricordando quando le due insieme si divertivano a cantare alcune canzoni, la Orlando non ha esitato a lanciare una stoccata alla giovane.