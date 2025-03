Amica.it - Geppi Cucciari in “LOL: Chi ride è fuori 5”: «Cosa mi ha messo in difficoltà»

(askanews) – Sfida a colpi di risate, o meglio di non risate. Torna LOL: Chi– dal 27 marzo su Prime Video con i primi 5 episodi, e dal 3 aprile con l’ultimo – e in questa quinta stagione si sfidano a cercare di restare seri per sei ore di fila, Federico Basso, Enrico Brignano e Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore di LOL Talent Show.Difficile resistere alle battute, ai travestimenti e soprattutto alle improvvisazioni dei colleghi, raccontano alcuni dei protagonisti.: «Senz’altro le cose che a me hannopiù insono state le cose che io ho percepito come totalmente estemporane: l’estensione della caduta per strada di un pedone, cioè ti fare perché non te lo aspetti, ecco a volte è capitato che più di uno facesse dei commenti che erano chiaramente generati da qualche era appena accaduto.