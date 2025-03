Iodonna.it - Geppi Cucciari ed Enrico Brignano confermano la loro classe, delude Valeria Graci che fa più ridere quando cerca di non ridere

Da oggi su Prime Video sono disponibili i primi cinque episodi di LOL 5 – Chi ride è fuori, nuovissima stagione del fortunato programma comico (la puntata finale arriverà il 3 aprile). La formula è sempre la stessa: 10 comici rinchiusi per sei ore in uno studio con l’obiettivo di nonalle battute e agli sketch altrui, pena l’eliminazione. Novità di questa stagione la conduzione di Angelo Pintus e Alessandro Siani mentre fra i comici in gara ci sono mostri sacri comeed. Ecco le pagelle. “LOL 5”, il trailer promette risate a non finire: chi la spunterà tra i dieci comici in gara? X Leggi anche › LOL 5, svelato il cast.