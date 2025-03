Lanazione.it - Geal, si scalda il dibattito. L’ira dei residenti lucchesi : "Acqua come champagne"

"Finiremo per pagare l’lo". Tanta la rabbia ma anche la preoccupazione per la situazione attuale dispa, l’azienda che gestisce il servizio idrico nel Comune di Lucca che, ormai da tempo, è al centro di un acceso. Per i nostri lettori la notizia è ben nota: la concessione per la gestione del servizio da parte dell’azienda è prossima alla scadenza e, anche se il Comune sta facendo di tutto per prorogarla (è stato fatto anche ricorso al Tar), il rischio che finisca per essere integrata in Gaia spa c’è, e sembra essere anche molto probabile. La principale preoccupazione riguarda l’impatto che questa ipotetica fusione potrebbe avere sulle tariffe: il timore, infatti, è proprio quello che l’integrazione possa portare a un importante aumento delle bollette non solo per le famiglie ma anche - se non soprattutto - per le imprese della nostra città.