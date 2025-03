Lapresse.it - Gaza, il portavoce di Hamas ucciso in un raid israeliano

Guerra in Medioriente. Hamas minaccia di restituire gli ostaggi nelle bare se Israele cercherà di liberarli con la forza. Il portavoce del movimento islamista sunnita e fondamentalista, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. Intanto, i palestinesi sono scesi in piazza a Beit Lahia, nel nord della Striscia, per dire basta alla guerra e protestare contro gli estremisti al potere. Al-Qanoua ha perso la vita quando la sua tenda è stata presa di mira a Jabaliya, ha riferito la televisione Al-Aqsa gestita da Hamas.