Lapresse.it - Gaza, guerra Israele-Hamas: le notizie di oggi

Leggi su Lapresse.it

in Medioriente.minaccia di restituire gli ostaggi nelle bare secercherà di liberarli con la forza. Il portavoce del movimento islamista sunnita e fondamentalista, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di. Intanto, i palestinesi sono scesi in piazza a Beit Lahia, nel nord della Striscia, per dire basta allae protestare contro gli estremisti al potere.Portavoceucciso in raid israelianoIl portavoce di, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di. Lo riferisce l’agenzia di stampa Shehab, affiliata ad, citata da ‘The Jerusalem Post’. Al-Qanoua ha perso la vita quando la sua tenda è stata presa di mira a Jabaliya, ha riferito la televisione Al-Aqsa gestita da