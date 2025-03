Gattile di Empoli, trasferiti temporaneamente gli ospiti nella struttura di Casenuove

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dopo gli eventi legati all’emergenza maltempo del 14 marzo scorso che hanno colpito anche l’area in cui era collocato il, si è reso necessario un intervento di somma urgenza che sarà effettuato in questi giorni dalla ditta specializzata Salvambiente, attualmente incaricata del servizio di disinfestazione sul territorio comunale.Ciò comporta, in via temporanea, lo spostamento dei felini rimasti in loco, pertanto l’amministrazione comunale ha individuato immediatamente unache possa accoglierli solo per il periodo necessario all’intervento. Si tratta dei locali della ex scuola maternafrazione didove si è concluso il progetto annuale per l’emergenza freddo. Lo spostamento sarà curato dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Aristogatti.Inoltre l’iniziativa Open weekendche rientra nell’ambito del cartellone Due stagioni per l’ambiente, nei giorni 29 e 30 marzo, è stata annullata.