Gatti randagi nell’aeroporto AdR | In atto misure per la loro tutela e quella dello scalo

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 marzo 2025 – “A seguito del nuovo Tavolo Tecnico di ieri con il Comune di Fiumicino e la Città Metropolitana di Roma Capitale, relativamente alla presenza deinell’area Airside“Leonardo da Vinci”, Aeroporti di Roma intende in primo luogo respingere qualsiasi accusa di maltrattamento verso gli stessi felini e fornire invece informazioni e chiarimenti in merito alle azioni, intraprese anche grazie al dialogo costruttivo con le istituzioni competenti e con la ASL Veterinaria RM3, per ladel benessere degli animali e la contemporanea imprescindibile salvaguardia della sicurezza aeroportuale, obiettivo primario della società”. Si legge in una nota stampa di ADR, che chiarisce la situazione deipresenti all’interno del perimetro aeroportuale (leggi qui).