Juventusnews24.com - Galeone rivela tutto: «Allegri rifiutò Chelsea, Arsenal, Manchester United e, prima di tornare la Juve, il Real Madrid! Lo chiamarono dal PSG, avrebbe dovuto crescere Thiago Motta ma…»

di RedazionentusNews24tutti i retroscena sull’ex allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni sul tecnico toscanoGiovanniha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui hato alcuni retroscena sull’ex allenatore dellaaccostato nuovamente al Milan.PAROLE – «Max è pigro e se glielo dici si offende. Quando lavorò al Milan gli misero a disposizione un insegnante d’inglese per fare pratica tutti i giorni. Mai ascoltato, non ne aveva voglia. Lo sceicco del PSG telefonò pregandomi di convincerlo ad andare. Tre, quattro anni di contratto, Maxche allenava le giovanili e in seguito sarebbe passato insquadra. Vai a Parigi, gli ripetevo. Vacci, mister, vincerai. Mi rispose “In Francia giocano a scapoli e ammogliati’.