Galeone | Allegri lo voleva il Psg per fare da chioccia a Motta Disse no lì giocano a scapoli e ammogliati

Giovanniimperversa sui giornali e sui media in generale. È giusto perché è un grande personaggio del football italiano, un po’ dimenticato dal punto di vista calcistico. Viene intervistato quasi sempre percui è legato da un profondo rapporto di stima e di affetto.Oggi a intervistarlo è Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport che lo presenta così:Ha compiuto 84 anni il 25 gennaio, è nel calcio da quasi 70. Da giocatore chiuse nell’Udinese ‘74. Trentatré le stagioni in panchina. Pescara e Perugia le più felici. Il Gale non gira mai a vuoto. «Sono vecchio» ripete riassaporando i giorni, gli attimi, gli incontri. Crede di sorprendermi quando dice: «Lo sai che Max mi dà ancora del lei?».Per i più giovani l’84enne Giovanninon è soltanto un vecchio amico dima una sorta di padre («lui e la Checca non hanno avuto figli» mi spiegò un giorno Max).