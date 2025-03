Ilrestodelcarlino.it - Gal L’Altra Romagna, due bandi per riqualificare la viabilità rurale

Il Galdà il via alla nuova programmazione 2023-2027 con la pubblicazione di duededicati alla riqualificazione della. Un intervento concreto per sostenere i territori montani e collinari, messi a dura prova dalle alluvioni del 2023, e favorire il rilancio socio-economico delle aree più fragili. I, rivolti sia a soggetti pubblici che privati, mettono a disposizione risorse importanti per il ripristino, la manutenzione e l’ammodernamento delle strade vicinali e di bonifica. Spiega il presidente del GalBruno Biserni: "Con questi primivogliamo dare un segnale forte e concreto ai territori perché senza una rete viaria efficiente e sicura non c’è sviluppo possibile. Vogliamo supportare chi vive e lavora nel nostro territorio, aiutandoli a superare le difficoltà e a guardare al futuro con maggiore fiducia".