Palermotoday.it - Furto di detersivi in un magazzino a Brancaccio, 42enne arrestato dopo una fuga sui tetti

Leggi su Palermotoday.it

Avevano intenzione di rubare della merce in un capannone e c’erano quasi riusciti, ma l’arrivo delle pattuglie ha mandato in fumo i loro piani. La polizia haun uomo di 42 anni accusato di un tentatoaggravato nel deposito di via Enrico Mattei, nel quartiere