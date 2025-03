Ilgiorno.it - Fuggì con 430mila euro dei clienti. Condannato ex direttore delle poste

Aveva sottrattoai risparmiatori, soprattutto anziani pensionati, ed era fuggito a Capo Verde. Ora la giudice per le udienze preliminari del tribunale di Monza, Francesca Bianchetti, haa 6 anni e 4 mesi di reclusione nel processo con il rito abbreviato l’exdi un ufficio postale di Cesano Maderno Pietro Chiarelli, 44enne residente a Bovisio Masciago, imputato di peculato, truffa aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. L’imputato è stato anchea risarcire il danno aItaliane che, a sua volta, si è impegnata a restituire aiil maltolto. Per Chiarelli la Procura di Monza aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. I carabinieri lo avevano arrestato lo scorso luglio non appena ha rimesso piede in Italia, dopo un mese e mezzo all’estero.