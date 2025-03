Laspunta.it - Frosinone, attentato al Bar Minotti, paura in città

Un boato e poi il rumore dei vetri, ha scosso la tranquilla serata a. Ieri sera un altroal Barsu via Marittima. Il terzo in tre volte distinte.Le immagini del Bar subito dopo l’Sembrerebbe che sia stato un petardo a far mandare in frantumi la vetrina del bar. Una situazione sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia.L’episodio è avvenuto intorno alle 2,30 del mattino, dal lato della veranda. Oltre alla Polizia sul posto anche i Vigili del fuoco.La polizia sta indagando a 360 gradi anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo stesso bar aveva già subìto degli attentati nel 2021 e nel 2022. L'articoloal Barinproviene da la Spunta.