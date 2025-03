Freestyle Mondiali Engadin 2025 | USA campioni del mondo nel Mixed Aerials Team Ucraina e Svizzera sul podio

Leggi su Sportface.it

Serviva una prestazione stellare. Quando c’è da brillare nei momenti decisivi, la nazionale statunitense non si tira indietro e così ha fatto nella finale delsulle colline di St. Moritz, in occasione deidiina. Al trio composto da Kaila Kuhn, Quinn Dehlinger e Christopher Lillis è servito il punteggio di 344,63 per salire sul gradino più alto del, riuscendo a gestire bene la pressione e la posta in gioco nei momenti decisivi. Applausi in particolare per Kuhn, che all’esordio in un evento a squadre è riuscita a regalarsi un punteggio di 100,29 nella big final regalando alla squadra statunitense un vantaggio iniziale. Al resto hanno pensato gli altri due compagni di squadra, Dehlinger e Lillis, già componenti della squadra che ha vinto il titolo mondiale a Bakuriani nel 2023.