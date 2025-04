Diredonna.it - Frasi di Mare Fuori: le più belle e significative della serie cult

Leggi su Diredonna.it

è unaitaliana che ha raccolto moltissimi fan in tutto lo Stivale (anche se i napoletani, per ovvie ragioni geografiche, ci sono particolarmente affezionati). Quello che laRai racconta è una storia positiva di riscatto: lontani dai luoghi comuni del delinquente affascinante e misterioso, le storie disono quelle di adolescenti sempre in bilico tra bene e male, aiutati da adulti che li aiutano a compiere le scelte giuste.Laparla di un immaginario Ipm, ovvero un istituto di detenzione minorile, di Napoli – il vero Ipm a Napoli si trova sull’isola di Nisida. Le differenze tra finzione e realtà sono naturalmente tantissime (per esempio, le detenzioni dei minori non sono mai così lunghe come si vede nella, perché si trovano sempre misure alternative per la riabilitazione, ma altrimenti non ci si affezionerebbe ai personaggi).