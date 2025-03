Ilrestodelcarlino.it - Frane a Roncofreddo: "Servono 20 milioni per le nostre strade"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il comitato ’Amici della collina’ ha organizzato un incontro pubblico a Diolaguardia, frazione di, alla presenza del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca e della sindaca Sara Bartolini. L’iniziativa è nata con l’intento di rafforzare il dialogo tra comunità locale e le istituzioni, in un momento particolarmente delicato per il territorio collinare, duramente colpito dagli eventi alluvionali. Durante l’incontro, in una sala gremita, il comitato ha esposto le principali criticità ancora irrisolte, con particolare riferimento alla viabilità danneggiata e alle. La vicepresidente del quartiere Teresa Lucchi ha elencato le vie che presentano ancora criticità: via Garampa con le famiglie in grosse difficoltà; via Monteleone dove è tutto fermo e una frana insiste; via Montereale per la quale non si sa a che punto sono i lavori; via Rudigliano.