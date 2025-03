Franco Ricciardi torna al Cilea con Je a Teatro | un viaggio emozionale nel cuore di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

A un anno dal suo ultimo trionfo,riabbraccia il palco deldiper un’unica, imperdibile data del suo tour “Je a”, sabato 29 marzo alle ore 21. L’atteso ritorno del cantautore napoletano promette una serata di musica, ricordi e intense emozioni, un vero e proprionel suo universo artistico e personale.Con pochissimi biglietti ancora disponibili, l’appuntamento si preannuncia come un evento speciale in uno dei teatri più prestigiosi della città. “Je”, titolo del suo ultimo album e filo conduttore dello spettacolo, non è semplicemente una raccolta di canzoni, ma un’autentica immersione nell’anima di. Quel “Je”, che in napoletano significa “Io”, racchiude l’intera parabola umana e professionale dell’artista: dal giovane di Secondigliano che sognava calcando a piedi la strada per lo Stadio di Fuorigrotta con le sue prime creazioni, fino all’acclamato interprete capace di infiammare il maestoso Stadio Maradona.