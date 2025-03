Lapresse.it - Franco Alfieri, arresto bis per l’ex presidente Pd della Provincia di Salerno

Leggi su Lapresse.it

Un nuovoper, sindaco dimissionario di Capaccio Paestum nell’ambito dell’operazioneDia diche ha portato stamani all’esecuzione di dieci misure cautelari in carcere. Le indagini, durate circa 2 anni, hanno consentito di ricostruire i rapporti trae Roberto Squecco, ritenuto esponente del clan Marandino, condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, e con la moglie di Squecco, Stefania Nobili, consigliere comunale di Capaccio all’epoca dei fatti contestati. Vi era, secondo gli investigatori, un patto elettorale politico mafioso tra Squecco, Nobili e: voti in cambio di favori dal politico in occasionetornata elettorale del 2019. Nello specifico, la gestione del lido Kennedy, gestito da un prestanome di Squecco.