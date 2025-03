Biccy.it - Francesco Sarcina ha denunciato Clizia Incorvaia

È finita con una denuncia fra.Come riporta Repubblica, il cantante de Le Vibrazioni ha intrapreso un’azione legale contro la sua ex moglie accusandola di condividere immagini della loro figlia Nina sui social senza il suo consenso. Secondo quanto riportato, dopo una denuncia iniziale, tre integrazioni e una causa civile,non avrebbe rispettato la richiesta dell’ex marito.Nei documenti legali che Repubblica afferma di aver esaminato,sostiene che l’ex coniuge stia utilizzando l’immagine della figlia, che oggi ha 9 anni, per ottenere un vantaggio economico. Il quotidiano riporta un estratto delle accuse. “Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.radi cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: “Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc”, come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione“.