Francesco Sarcina denuncia l'ex moglie Clizia Incorvaia

accusadi sfruttare la privacy della loro bambina di 9 anni per fare soldi. Il cantante de Le Vibrazioni è contrario alla pubblicazione sui social delle immagini della sua Nina, che invece, nonostante una querela, tre integrazioni die una causa civile, ha continuato a postare sostenendo di avere il consenso del papà. Da qui ladell’artista.L’accusa diC’è un sms – oggetto di una integrazione di– dellache svelerebbe le sue intenzioni, come spiega lo stessonel documento pubblicato da Repubblica:Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.radi cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: ‘Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc‘, come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione.